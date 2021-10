Repubblica scrive: “Quarta illude ma arriva un’altra sconfitta. A gennaio il mercato può aiutare”

Non era la sfida tra Vlahovic e Osimhen ma il loro duello a distanza può far capire molto di come sia andata tra Fiorentina e Napoli. Perchè i due attaccanti sono stati comunque protagonisti. Il serbo che serve l’assist per il vantaggio momentaneo di Quarta, al volo direttamente su calcio d’angolo. Manca qualcosa certo e il mercato di gennaio potrebbe aiutare. Al di là della sconfitta, la numero tre nelle prime sette di campionato, c’è una squadra che comunque ha una identità e sta provando a fare il massimo. La mano di Italiano si vede. Lo scrive Repubblica.

