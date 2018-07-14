Repubblica, Saponara scommessa persa da 9 milioni. Pasalic e Pjaca due esempi..

Benedetto Ferrara sulle pagine di Repubblica parla della scommessa persa su Saponara e sull'attuale mercato della Fiorentina

Le parole di Benedetto Ferrara sulle pagine di Repubblica sulle vicende di calciomercato e sulla scommessa Saponara: «Ricky è qui, e forse sarà presto altrove. Lui come altri, lui come quelli appesi ai destini del mercato. Riccardo Saponara, bravo ragazzo per davvero. Cuore nobile e piedi importanti. Dieci per vocazione, otto per scelta, spesso fuori per decisione della sorte o dell’allenatore. Ricky il ragazzo della fantasia, quello che con il cuore scrisse la poesia per il capitano nei giorni più difficili. Già, ma che sarà di Riccardo, investimento da 9 milioni di euro che a Empoli ancora ringraziano la famiglia Della Valle e chi gli ha dato tutti quei soldi? E di sicuro l’idea non era malvagia, anche perché la Fiorentina i giocatori li può pescare così. Retrocessi che meritano di giocare in serie A, gente come Laurini, Biraghi o l’ultimo arrivato: Ceccherini. Facile convincerli ad accettare la sfida, facile trattare il cartellino con società che devono comunque ricominciare. L’altra strada è quella di trovare talenti da top club che nei top club hanno toppato. Pasalic è un esempio. Pjaca un altro. Così si fa il mercato quando non hai risorse per un fenomeno».