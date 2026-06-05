Repubblica: "Rivoluzione viola, Paratici prepara i primi colpi in attesa del budget di Commisso"

Focus sui giovani e sui profili già conosciuti da Grosso

In attesa di capire quale sarà il budget che Commisso metterà a disposizione, Fabio Paratici ha già iniziato a muoversi sul mercato sondando diversi profili.

Per la porta, qualora dovesse partire David de Gea, i nomi monitorati sono quelli di Bento dell’Al Nassr e di Christos Mandas, ex Lazio e reduce dagli ultimi sei mesi al Bournemouth.

In difesa, la situazione sugli esterni appare destinata a cambiare profondamente: Dodô, Niccolò Fortini e con ogni probabilità anche Robin Gosens sono considerati in uscita. Per sostituirli, la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino João Mário della Juventus e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv.

Anche il reparto offensivo sarà ritoccato: Jack Harrison e Manor Solomon non saranno riscattati, mentre i possibili innesti portano ai nomi di Aranda del Boca Juniors, Matteo Cancellieri e Nicolò Cambiaghi del Bologna. Proprio la trattativa per Cambiaghi potrebbe entrare nel vivo nel mese di luglio.

Restano inoltre molto apprezzati alcuni profili del Sassuolo Calcio già allenati da Fabio Grosso, come Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt. Nonostante ciò, la dirigenza viola non avrebbe intenzione di costruire una squadra troppo sbilanciata su ex neroverdi.

Per quanto riguarda i prestiti, sarà centrale il lavoro di Moreno Zebi, responsabile dell’area prestiti, che avrebbe già definito il percorso futuro dei giocatori coinvolti. La notizia è riportata da La Repubblica.