Repubblica: Ristic, il procuratore di Vlahovic chiede 10 milioni di commissioni per comprare Dusan

Secondo quanto scrive la Repubblica, sono settimane intense per Dusan Vlahovic. La proposta di rinnovo del contratto giace sul tavolo del procuratore Ristic e del suo assistito ormai da tempo. La tanto attesa firma per il prolungamento, però, non arriverà. E dunque, che cosa accadrà a gennaio?

Sicuramente alcuni top club torneranno a bussare per il bomber serbo. In prima fila il Manchester City: il tecnico Guardiola stravede per Vlahovic e ritiene che possa essere il centravanti perfetto per il presente e il futuro della sua squadra. La Fiorentina ha provato fino all’ultimo ad arrivare al rinnovo: un accordo che potesse tutelare anche il club in vista di una cessione che attira le più importanti società d’Europa. È chiaro che più che passa il tempo, e dunque si avvicina la scadenza del contratto di Vlahovic al 2023, e più che teoricamente il prezzo del cartellino continua a calare.

È la situazione preferita dal procuratore Ristic, che così a giugno potrebbe far lievitare sempre più le commissioni a suo favore. Qualcosa come dieci milioni quelle richieste attualmente dall’International Sport Office a chiunque voglia acquistare il classe 2000. Ma anche lo stesso Vlahovic vorrebbe arrivare al termine della stagione.

Il City spinge, così come l’Arsenal ha provato a fare in tempi non sospetti. C’è anche il Tottenham a vigilare, così come in estate l’Atletico Madrid aveva provato ad anticipare tutti con l’offerta, poi rifiutata, da 60 milioni. In Italia la Juventus continua a seguire la vicenda da posizione ravvicinata e nonostante tutte le difficoltà dentro e fuori dal campo (ultima, l’inchiesta sulle plusvalenze), rimane alla finestra in vista di giugno.

