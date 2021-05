Repubblica, Ribery in Germania a fine stagione, resta in attesa di una chiamata della Fiorentina

Il futuro di Ribery è ancora da scrivere. La Fiorentina si ritroverà a metà luglio per poi partire il 17 per il ritiro di Moena fino al 31. Saranno poi anche chiare le intenzioni su Ribery, il cui contratto scade il 30 giugno. in queste due stagioni il campione francese si è trovato molto bene. Franck a Firenze sta bene e gli piacerebbe restare ma non dipende solo da lui. In questa storia non è scritta l’ultima parola. La certezza è che Ribery punta a giocare un’altra stagione prima di chiudere definitivamente ala sua straordinaria carriera. La sua disponibilità l’ha già data ma serve una soluzione che faccia contenti tutti. Poi nel caso andrà trovata anche una nuova intesa economica. Dopo la trasferta di Crotone se ne tornerà in Germania, dalla famiglia. In attesa di una chiamata, che potrebbe arrivare anche da qualche altro club di A. Se ci sarà modo di continuare insieme sarà contento. Lo scrive Repubblica.

