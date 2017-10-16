Repubblica: il realismo di Pioli premia e finalmente arrivano i tre punti

Le scelte di Pioli a partita in corso raccontano molto del momento che sta attraversando la squadra. Esce un centrocampista, entra un difensore. Esce una punta, entra un centrocampista di rottura. Non...

Le scelte di Pioli a partita in corso raccontano molto del momento che sta attraversando la squadra. Esce un centrocampista, entra un difensore. Esce una punta, entra un centrocampista di rottura. Non è paura, ma solo coscienza dei propri limiti. Se servono 6 difensori per portare a casa i tre punti in palio, ben venga. Pioli è un tipo realista e premuroso, e come una mamma che copre i figli quando la stagione è incerta, anche lui copre la squadra per evitare di subire il pareggio come contro l’Atalanta.

Fonte: La Repubblica