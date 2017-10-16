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Repubblica: il realismo di Pioli premia e finalmente arrivano i tre punti

Le scelte di Pioli a partita in corso raccontano molto del momento che sta attraversando la squadra. Esce un centrocampista, entra un difensore. Esce una punta, entra un centrocampista di rottura. Non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 11:45
Repubblica: il realismo di Pioli premia e finalmente arrivano i tre punti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Le scelte di Pioli a partita in corso raccontano molto del momento che sta attraversando la squadra. Esce un centrocampista, entra un difensore. Esce una punta, entra un centrocampista di rottura. Non è paura, ma solo coscienza dei propri limiti. Se servono 6 difensori per portare a casa i tre punti in palio, ben venga. Pioli è un tipo realista e premuroso, e come una mamma che copre i figli quando la stagione è incerta, anche lui copre la squadra per evitare di subire il pareggio come contro l’Atalanta.

Fonte: La Repubblica

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