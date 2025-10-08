8 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:58

Repubblica, rapporti ai minimi termini tra Dodò e la Fiorentina, c’è delusione per il mancato aumento

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Secondo Repubblica Dodò e i suoi agenti si aspettavano una considerazione diversa dopo l'ottima passata stagione

La versione fiorentina di Repubblica, parla delle novità sul rinnovo di Dodô.  I rapporti tra l’agente del giocatore e la Fiorentina restano ai minimi termini: la partita per il rinnovo è in alto mare e tra le parti scorrono ancora le ruggini di un’annata, la scorsa, in cui l’entourage si aspettava una considerazione diversa e la dirigenza viola una risposta a un’offerta che accontentava in tutto e per tutto le richieste del giocatore. Pioli si aspetta una ripresa del giocatore che in questa momento non sta fornendo grandi prestazione, ma anche sul rinnovo non ci sono novità positive

