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Repubblica: Pjaca oggi è una scommessa persa. E se esplode la Juve se lo riprende...

La Repubblica in edicola oggi afferma che Marko Pjaca rappresenta, ad oggi, una scommessa persa. Arrivato a Firenze per fare la differenza, il talento croato non ha fino a questo momento reso secondo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 09:16
Repubblica: Pjaca oggi è una scommessa persa. E se esplode la Juve se lo riprende... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Repubblica in edicola oggi afferma che Marko Pjaca rappresenta, ad oggi, una scommessa persa. Arrivato a Firenze per fare la differenza, il talento croato non ha fino a questo momento reso secondo le grandi aspettative che ricadevano su di lui. La speranza è che possa sbloccarsi al più presto, con un pensiero che però rimane in sottofondo: se esplode la Juve verrà a riprenderselo quasi sicuramente.

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