Repubblica: Pjaca oggi è una scommessa persa. E se esplode la Juve se lo riprende...
La Repubblica in edicola oggi afferma che Marko Pjaca rappresenta, ad oggi, una scommessa persa. Arrivato a Firenze per fare la differenza, il talento croato non ha fino a questo momento reso secondo...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 09:16
La Repubblica in edicola oggi afferma che Marko Pjaca rappresenta, ad oggi, una scommessa persa. Arrivato a Firenze per fare la differenza, il talento croato non ha fino a questo momento reso secondo le grandi aspettative che ricadevano su di lui. La speranza è che possa sbloccarsi al più presto, con un pensiero che però rimane in sottofondo: se esplode la Juve verrà a riprenderselo quasi sicuramente.