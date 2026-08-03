Repubblica: "Piccoli può restare alla Fiorentina ma deciderà Grosso che fin qui è soddisfatto di lui"

Il centravanti è sempre stato convinto di potersi giocare al meglio le proprie carte

È l’uomo che non ti aspetti di questo ritiro estivo della Fiorentina. Roberto Piccoli, però, è sempre stato convinto di potersi giocare al meglio le proprie carte in vista della sua seconda stagione in viola. E, almeno fin qui, i fatti gli stanno dando ragione: l’ex Cagliari è tra le note più liete della preparazione della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Segnali incoraggianti che confermano come Piccoli stia vivendo un momento di grande fiducia e che, inevitabilmente, stanno contribuendo a rimettere in discussione anche il suo prossimo futuro.

Come detto, quella che sembrava una cessione scontata fino a poche settimane fa, oggi forse non lo è più. Su Piccoli si era fatta avanti la Lazio su precisa richiesta del tecnico Gattuso, ma anche Parma, Venezia, Torino, Cagliari e Genoa avevano raccolto informazioni sull’attaccante. Di fatto, però, sul tavolo di Paratici non sono mai arrivate offerte concrete. Un aspetto che, insieme alle buone prestazioni nel precampionato, potrebbe cambiare tutto lo scenario. Il giocatore si trova bene in viola, sarebbe felice di restare in una piazza dove sente di poter dimostrare ancora il proprio valore. Anche Fabio Grosso è soddisfatto del lavoro svolto dall’attaccante e, se Piccoli dovesse continuare così, non è da escludere che possa essere proprio il tecnico a mettere il veto sulla sua partenza. C’è un’ultima amichevole da giocare, quella contro il Deportivo La Coruña in programma giovedì al Viola Park: Piccoli l’ha già messa nel mirino. Lo scrive Repubblica.