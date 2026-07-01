Repubblica: “Piccoli? Paratici non vuole una minusvalenza. Futuro? Molto dipenderà dalla sua volontà”

Piccoli via dalla Fiorentina solo per un posto sicuro da titolare

Piccoli è arrivato qualche approccio da parte della Lazio, ma la Fiorentina non se ne privera a cuor leggero: i 27 milioni spesi la scorsa stagione non sono certo pochi e la spesa già così è fuori portata per molti club. In più, Paratici non vuole permettersi una minusvalenza a bilancio.

Tradotto, molto dipenderà in primis dalla volontà del ragazzo e dalla sua voglia di riscatto o meno in maglia viola. In alternativa, è anche vero che Piccoli deciderebbe di muoversi soltanto qualora si vedesse riconosciuto un posto sicuro da titolare in un'altra squadra ambiziosa. Lo riporta Repubblica.