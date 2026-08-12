Repubblica: "Piccoli al Bologna in prestito con diritto che diventa obbligo in caso di salvezza"
20 milioni? Alla fine il Bologna risparmierà qualcosa
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 09:25
Nel pomeriggio di ieri è arrivato lo scatto decisivo per Piccoli al Bologna. Col lavoro di cesello sulla formula che dovrebbe chiudersi con un prestito in diritto di riscatto a 18 milioni che diventerà obbligo allo scattare di determinate condizioni. Ma quasi si può parlare di obbligo diretto, perché le condizioni in questione dovrebbero essere semplicemente la salvezza del Bologna. Una formalità che permetterà ai rossoblù di pagare il centravanti più avanti. La Fiorentina chiedeva un trasferimento definitivo subito o un obbligo di riscatto sui 20 milioni, alla fine il Bologna risparmierà qualcosa. Lo riporta Repubblica.