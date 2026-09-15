Repubblica: "Pellegrino, è il momento di crederci: dopo due gol cerca conferme contro il Pisa"

Dopo Torino e Venezia, Pellegrino cerca il tris

Dalla panchina di Venezia a protagonista con la maglia viola. Mateo Pellegrino sta attraversando una fase completamente diversa rispetto al suo impatto iniziale alla Fiorentina e, dopo aver segnato nelle ultime due partite, contro il Pisa potrebbe ricevere una nuova chance dal primo minuto.

L’avventura dell’argentino era cominciata tra qualche difficoltà, soprattutto nelle sfide con Roma e Frosinone. Poi la svolta: il gol contro il Torino, arrivato con una conclusione dalla distanza anche grazie all’errore del portiere, e quello realizzato a Venezia al termine di una lunga progressione di circa 50 metri. Due reti che hanno evidenziato anche una caratteristica importante del centravanti: Pellegrino non è un attaccante efficace soltanto nel gioco aereo, ma può rendersi pericoloso anche in campo aperto.

La sfida con Beto è dunque appena iniziata. Vanoli vuole avere almeno due alternative per ogni ruolo e conosce bene il portoghese, tanto da averlo indicato in passato tra i giocatori che avrebbe voluto allenare ai tempi del Torino. Il tecnico, inoltre, sembra intenzionato a gestire senza particolari rimpianti l’assenza di Kean, considerando le difficoltà avute dalla Fiorentina nella scorsa stagione nel poter contare con continuità sul centravanti.

Pellegrino, dal canto suo, può offrire caratteristiche preziose per il nuovo corso viola. La sua fisicità può essere messa al servizio della squadra e l’intesa con Mastantuono è già sembrata interessante. Contro il Pisa, quindi, l’argentino dovrebbe avere l’opportunità di partire titolare e andare a caccia del terzo gol consecutivo.

Sono invece diversi i dubbi per gli altri reparti. Christensen potrebbe prendere il posto di De Gea, mentre Joao Mario e Valdepenas sono in corsa per le fasce. Al centro della difesa dovrebbe esserci spazio per Pongracic, con Oulai possibile soluzione in mezzo al campo. Davanti, invece, Vanoli potrebbe scegliere di preservare Mastantuono e Njie in vista del Napoli, aprendo così la porta a Pedro Gonçalves o Gnonto.

La priorità resta una: non disperdere l’entusiasmo riacceso dalla vittoria di Venezia. E in questo momento Pellegrino, con i suoi gol e una fiducia ritrovata, può diventare uno degli uomini più importanti per alimentare la nuova spinta della Fiorentina.