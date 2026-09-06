Repubblica: "Paratici rinnova la fiducia a Grosso ma serve invertire rotta. Investiti 100 milioni"

Fiorentina gettata dalla sconfitta in una mini crisi

Nell’anno del centenario la Fiorentina continua a collezionare record negativi. Era dal 1935-36 che i viola non perdevano le prime tre partite in campionato e ci sono riusciti ieri pomeriggio, facendosi rimontare 2-1 da un ottimo Torino.

Una sconfitta che getta già la Fiorentina in una mini crisi, con Grosso e i giocatori in mezzo alla contestazione di un Franchi sempre meno paziente. Al tecnico è stato cantato il coro “Salta la panchina”, mentre la squadra è stata accompagnata dai fischi al termine della partita. Grosso almeno fino a ieri sera non rischiava l’esonero. Paratici informalmente ha rinnovato la fiducia al tecnico, al quale però ha rivolto la richiesta di invertire la rotta dopo un inizio disastroso, inaspettato dopo un mercato estivo con oltre 100 milioni investiti e gran parte della rosa rivoluzionata: «Dimissioni? Non ci ho pensato. Io sono il responsabile tecnico, faccio l’allenatore e provo a farlo al meglio, ma altre cose non dipendono da me», ha commentato Grosso. Lo scrive Repubbllica.