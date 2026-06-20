Repubblica: "Ottimismo sulla permanenza di Kean. Non lascerà la Fiorentina per meno di 40 milioni"

Paratici e l'entourage di Kean si sono incontrati mercoledì scorso al Viola Park

Se la permanenza di Moise Kean a Firenze fosse un Gran Premio da correre, potremmo dire che la Fiorentina è partita bene e si è assicurata una buona traiettoria nelle prime curve. Ci sono ancora parecchi giri da fare, e gli imprevisti potrebbero nascondersi ovunque, ma per adesso in casa Fiorentina regna un (quanto mai) cauto ottimismo.

Paratici e l’entourage del ragazzo, che fa capo ad Alessandro Lucci, si sono incontrati mercoledì scorso al Viola Park per iniziare a gettare le basi per il futuro e mettere sul piatto le rispettive volontà e ambizioni. Si è trattato soltanto di un primissimo incontro interlocutorio, ma utile per rendersi conto di quelli che potranno essere gli sviluppi futuri e capire, appunto, se il matrimonio fra Kean e la Fiorentina possa continuare o meno. Il club ha ribadito la volontà di proseguire insieme, Kean, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per andarsene e, anzi, si trova benissimo a Firenze dove è consapevole di aver trovato una dimensione ideale.

Le premesse, insomma, sono buone, ma le vie del mercato sono infinite. Dipenderà tutto, dunque, dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo di Fabio Paratici. Difficile che qualcuno paghi i 62 milioni della clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio, ma la sensazione è che la società possa prendere in seria considerazione offerte dai 40 milioni di euro in su. Lo riporta Repubblica.