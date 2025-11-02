2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:36

Repubblica non ha dubbi: “In caso di ko della Fiorentina oggi, è già pronta una maxi contestazione”

Rassegna Stampa

La Curva Fiesole ottiene così la testa di uno dei dirigenti più contestati

Una scelta che ha fatto felici molti tifosi, ultras in primis, mentre sui social qualcuno parlava addirittura di “25 aprile viola” o di liberazione. La Curva Fiesole ottiene così la testa di uno dei dirigenti più contestati dall’estate scorsa e si prepara a una domenica di attesa: la squadra verrà supportata, sostenuta e incoraggiata per 90 minuti, ma in caso di sconfitta è già pronta una contestazione pesante, stavolta senza Pradè nel mirino, con allenatore, giocatori e dirigenza tra i bersagli principali. Lo riporta Repubblica.

