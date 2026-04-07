Repubblica: “Nell’uovo di Pasqua la Fiorentina trova la salvezza virtuale”

L’edizione fiorentina di Repubblica non ha dubbi: “Nell’uovo di Pasqua la Fiorentina ha trovato la salvezza”, scrive il quotidiano. Si tratta naturalmente di una certezza virtuale, ancora da confermare nei numeri nelle prossime sette partite, ma mai la squadra era stata così vicina all’obiettivo, nonostante Vanoli abbia provato a smorzare gli entusiasmi dopo la partita di Verona.

L’allenatore, rimasto a Verona per trascorrere la Pasqua con la famiglia prima di tornare a Firenze per l’allenamento di Pasquetta, appariva rilassato, quasi sicuro di essere vicino al traguardo, allontanando ogni paura. Pur così sereno, però, a chi lo incontrava ripeteva: “Tranquillo nel calcio? Mai”.

Con la vittoria di sabato, la Fiorentina ha guadagnato altri tre punti sul terzultimo posto, ora distante cinque lunghezze, sorpassando il Cagliari e mettendo nel mirino altre squadre davanti. Ma, soprattutto, ha confermato le certezze che hanno reso positivo questo 2026: a Verona è arrivato il 23° punto in 14 partite, un ritmo degno di un’Europa League.