Repubblica: "Ndour ha tante richieste sul mercato. Paratici ha rispedito al mittente le offerte delle big"

Grosso utilizzerà il giocatore da mezzala nel centrocampo a tre

In tutto ciò resta fattore decisivo anche la capacità di cedere, possibilmente bene, tutti quei giocatori che non sono reputati funzionali. Trattenendo coloro sui quali si è invece deciso di puntare. Come Ndour, il calciatore viola che ha più richieste sul mercato ma anche quello che da subito ha colpito il nuovo direttore sportivo. Il centrocampista non è in uscita a costo di dover rinunciare a molti denari e Paratici lo sta ripetendo anche ad alcune big che si sono fatte avanti, con Grosso che lo utilizzerà da mezzala nel centrocampo a tre. Lo riporta Repubblica.