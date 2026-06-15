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Repubblica: "Ndour ha tante richieste sul mercato. Paratici ha rispedito al mittente le offerte delle big"

Grosso utilizzerà il giocatore da mezzala nel centrocampo a tre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2026 11:48
Repubblica: "Ndour ha tante richieste sul mercato. Paratici ha rispedito al mittente le offerte delle big" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Ndour
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In tutto ciò resta fattore decisivo anche la capacità di cedere, possibilmente bene, tutti quei giocatori che non sono reputati funzionali. Trattenendo coloro sui quali si è invece deciso di puntare. Come Ndour, il calciatore viola che ha più richieste sul mercato ma anche quello che da subito ha colpito il nuovo direttore sportivo. Il centrocampista non è in uscita a costo di dover rinunciare a molti denari e Paratici lo sta ripetendo anche ad alcune big che si sono fatte avanti, con Grosso che lo utilizzerà da mezzala nel centrocampo a tre. Lo riporta Repubblica.

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