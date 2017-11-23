Repubblica: tra monte ingaggi e risultati, quanto vale realmente la Fiorentina?

Tra quelle che veleggiano nei piani alti della cosiddetta Serie A2, quelle che non hanno argomenti sufficienti per aggredire la borghesia ma che comunque vivono tranquille, c’è anche la 'Viola'. In qu...

Tra quelle che veleggiano nei piani alti della cosiddetta Serie A2, quelle che non hanno argomenti sufficienti per aggredire la borghesia ma che comunque vivono tranquille, c’è anche la 'Viola'. In questi giorni sono in tanti a chiederselo: è questo il reale valore dei viola o, invece, è giusto pretendere qualcosa in più? Difficile rispondere, ma quale dato può aiutare.

STIPENDI - Il club dei Della Valle, contando anche il rinnovo di Federico Chiesa, ha il nono monte ingaggi della Serie A dietro a Juventus, Milan, Roma, Inter, Napoli, Lazio, Torino e (seppure di pochissimo) Sampdoria. Le stesse squadre che, ad oggi, la precedono in classifica. È vero, non sempre questi dati viaggiano a braccetto con i valori del campionato, ma di certo poter spendere di più aiuta. Non solo.

RISULTATI - C’è un altro elemento che testimonia come, in realtà, la posizione della Fiorentina rispecchi più o meno il suo reale potenziale. Sono i risultati (negativi) ottenuti, fin qua, contro chi le sta davanti: 3-0 contro l’Inter, 1-2 contro la Sampdoria e 1-0 contro la Juventus. Vittoria solo contro il Torino (3-0).

Fonte: La Repubblica