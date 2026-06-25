Repubblica: "Martedì contatto positivo con l'entourage di Thorstvedt: Paratici vuole evitare rischio asta"

Il Sassuolo non ha fretta di vendere e chiederà minimo 15 milioni

Su Thorstvedt invece la situazione è leggermente diversa: mettendosi in mostra con la nazionale può aumentare i propri estimatori e di conseguenza alzare il prezzo del proprio cartellino. Per evitare aste i dirigenti viola martedì hanno avuto un nuovo contatto, positivo, con l’entourage del calciatore per definire l’intesa su contratto e cifre dell’ingaggio.

Poi, forti di un apprezzamento totale di Thorstvedt Paratici incontrerà il Sassuolo per chiudere la trattativa ed evitare sorprese. Il Sassuolo dal canto suo aspetta l’offerta della Fiorentina, chiederà almeno 15 milioni ma senza nessuna fretta particolare nel vendere uno dei propri centrocampisti più importanti, specie dopo l’infortunio di Koné. Lo scrive Repubblica.