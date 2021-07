Repubblica, l’Europa dà a Firenze 77 milioni: 6 destinati al Franchi per il miglioramento sismico

Sono in arrivo i primi 77 milioni di finanziamento Next Generation EU su fondi React-EU da parte dell’Unione Europea. E Palazzo Vecchio ha individuato 24 macroaree di intervento che vanno dal Franchi al verde pubblico all’economia circolare. 6 milioni saranno destinati per il miglioramento sismico del Franchi. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, MESSIAS DIVISO TRA FIORENTINA E TORINO: IL CROTONE NON FA SCONTI MA I VIOLA CI SPERANO ANCORA