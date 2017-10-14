Repubblica, la società viola è preoccupata per i continui infortuni di Saponara. Anche il ragazzo ha voglia di rivincita...

Prima Gil Dias con il mignolo del piede rotto, ora Riccardo Saponara costretto a saltare l’allenamento e quindi la convocazione a causa di una infiammazione al piede che impone riposo e tempi di recup...

Prima Gil Dias con il mignolo del piede rotto, ora Riccardo Saponara costretto a saltare l’allenamento e quindi la convocazione a causa di una infiammazione al piede che impone riposo e tempi di recupero incerti. E così: fuori due, e al tecnico in testa di dubbi ne resta solo uno: Benassi o Eysseric? Oggi sapremo. Ma se il forfait di Dias rappresenta un problema che non gonfia preoccupazioni eccessive, il problema al piede dell’ex dieci dell’Empoli inizia a rendere la faccenda inquietante, soprattutto perché Corvino sul ragazzo ci ha buttato 9 milioni e fino ad oggi il fantasista ha giocato poco o niente.

La metatarsalgia di solito non è niente di grave. L’infiammazione dell’avanpiede si cura con il riposo e impacchi. Resta il fatto che l’assenza del fantasista inizia a preoccupare la società, che ci ha investito un bel pacco di soldi, e l’allenatore, che contava sull’esperienza e il talento di Saponara per aiutare Simeone a trovare più palloni da giocare in area di rigore. E dispiace anche per lui, Ricky, ragazzo sensibile e pieno di voglia di rivincita.

Il mezzo fallimento al Milan gli ha lasciato dentro una grande voglia di rivincita, desiderio che per il momento dovrà restare irrisolto in attesa del ritorno a pieni giri. Ritorno che Saponara aspetta da quasi un anno.

Benedetto Ferrara, La Repubblica