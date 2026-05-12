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Repubblica: "La Fiorentina vuole annunciare il nuovo allenatore entro fine mese, al massimo ai primi di giugno"

La questione allenatore è il primo nodo da sciogliere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 11:57
Repubblica: "La Fiorentina vuole annunciare il nuovo allenatore entro fine mese, al massimo ai primi di giugno" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Iniziano a delinearsi le tappe dell'estate della Fiorentina. Partendo innanzitutto dalla questione allenatore, la più calda attualmente sul tavolo della dirigenza gigliata. La volontà è quella di annunciare il nuovo corso in panchina entro la fine del mese, al massimo nei primi giorni di giugno. Lo riporta Repubblica.

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