Repubblica: "La Fiorentina vuole annunciare il nuovo allenatore entro fine mese, al massimo ai primi di giugno"
La questione allenatore è il primo nodo da sciogliere
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 11:57
Iniziano a delinearsi le tappe dell'estate della Fiorentina. Partendo innanzitutto dalla questione allenatore, la più calda attualmente sul tavolo della dirigenza gigliata. La volontà è quella di annunciare il nuovo corso in panchina entro la fine del mese, al massimo nei primi giorni di giugno. Lo riporta Repubblica.