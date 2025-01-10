Repubblica: “La Fiorentina resta al Franchi oltre il 2026. Il centenario estivo? È salvo”

Il secondo step sarà il dialogo con la Fiorentina

Il Franchi non si lascia, anzi. La Fiorentina rimarrà nel suo stadio anche nei campionati successivi al 2026 e per quell'anno si completeranno la Curva Fiesole e metà della Maratona, in tempo per celebrare il centenario per club (agosto 2026). È una novità importante quella che riporta l'edizione odierna di Repubblica, citando la delibera arrivata ieri dal Comune: "L'intenzione è quella di mantenere la Fiorentina al Franchi anche per le stagioni successive al 2026, con capienze e parti di stadio utilizzabili differenti". Di fatto, quindi, la squadra viola resterà a casa con un cronoprogramma dei lavori chiaro: il primo lotto finirà entro il 2026 con la nuova Fiesole e metà Maratona. In questo modo sarà "salvo" anche il centenario estivo.

Ad oggi, quindi, si prevede la nuova curva e non solo: oltre al restyling con copertura della Fiesole, ci sono il restauro della Torre di Maratona e l'installazione di 50 palitrivellati. Il secondo step sarà dialogare con la Fiorentina: non appena Rocco Commisso tornerà in Italia scioglierà le ultime riserve sull'intervento della società in relazione al secondo lotto: il patron potrebbe collaborare alle opere a patto di prendere il controllo dei lavori e la gestione di tutte le prossime attività connesse all'impianto, in concessione almeno cinquantennale. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-mi-ha-fatto-male-non-lho-risentito-non-ho-mancato-di-rispetto-a-nessuno/284107/#google_vignette