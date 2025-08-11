11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Repubblica: “La Fiorentina non intende cedere Comuzzo se non per una maxi offerta di oltre 30 milioni”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Repubblica: "La Fiorentina non intende cedere Comuzzo se non per una maxi offerta di oltre 30 milioni"

11 Agosto · 08:46

Aggiornamento: 11 Agosto 2025 · 08:46

Comuzzo è uno dei talenti più promettenti della Fiorentina

Pietro Comuzzo, classe 2005, è considerato uno dei talenti più promettenti della Fiorentina. Con 50 presenze in maglia viola a soli 20 anni, è già al centro dell’attenzione di diversi club italiani ed esteri. Lo scorso gennaio il Napoli aveva offerto oltre 30 milioni di euro, cifra rifiutata dal club, e anche il Milan si è interessato per sostituire Malick Thiaw, poi virando su De Winter del Genoa. La Fiorentina, che considera Comuzzo centrale nel progetto e lo ha blindato con un contratto fino al 2029, non intende privarsene se non davanti a un’offerta ben superiore a quella già respinta. Lo scrive Repubblica.

