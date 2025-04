Repubblica: “La Fiorentina ha superato a pieni voti il tour de force: ora solo due big da qui alla fine”

La Fiorentina ha superato a pieni voti il tour de force che l’ha messa di fronte a Napoli, Juventus, Atalanta e Milan; con la squadra di Palladino che ha collezionato 7 punti, adesso si può guardare verso il finale di stagione con fiducia e serenità. Il Milan resta distaccato di quattro punti e, il calendario più decisamente più morbido accompagnerà la Fiorentina fino al termine della stagione.

Kean continua a segnare, De Gea un vero e proprio muro. Nonostante questo però, i viola escono da San Siro con qualche rimpianto. Dall’occasione avuta al primo pallone toccato di Beltran, al gol annullato a due minuti dallo scadere di Dodò le occasioni per portare a casa la vittoria non sono mancate. La corsa per l’Europa resta comunque aperta: grazie a questo pareggio il Milan resta distaccato di quattro punti e il calendario, decisamente più morbido con solo due big (Roma e Bologna) ancora da incontrare, accompagnerà la Fiorentina fino al termine della stagione. Lo riporta La Repubblica.