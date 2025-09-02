Repubblica: “La Fiorentina ha speso 90 milioni sul mercato, monte ingaggi aumentato”

In entrata, tra acquisti e riscatti obbligatori, Commisso ha speso novanta milioni di euro, una cifra considerevole e diversa rispetto agli scorsi anni, quando gran parte delle trattative erano state impostate su prestiti con diritto o obbligo di riscatto e con poche acquisizioni a titolo definitivo.

Tra i segni più del mercato, oltre ai soldi spesi, anche la conferma dei big in rosa, attraverso rinnovi di contratto e di conseguenza un aumento considerevole del monte ingaggi. Lo scrive Repubblica.