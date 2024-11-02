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Repubblica: “La Fiorentina è divenuta squadra, il merito è soprattutto di Palladino e delle sue scelte coraggiose”

Palladino ha messo da parte la convinzione della difesa a tre, per far spazio a quella a quattro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 10:04
Repubblica: “La Fiorentina è divenuta squadra, il merito è soprattutto di Palladino e delle sue scelte coraggiose” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ora finalmente divenuta squadra. Contro ogni previsione, ecco la viola inattesa, capace di far sua la ostica partita contro il Genoa che in altri casi sarebbe diventata un pareggio. Consapevole che il Torino porta con sé non poche insidie, la squadra di Palladino ha però dato la concreta speranza di rimanere lontana da un campionato stentato.

Il merito è anche e soprattutto di Palladino, che ha dimostrato di sapere cosa fare in maniera coraggiosa. Ha messo da parte la sua convinzione della difesa a tre, messo fuori il capitano, dato fiducia a Comuzzo e trovandosi fra le mani il fenomeno De Gea. La città e la squadra se lo merita. Lo scrive Repubblica. 

https://www.labaroviola.com/galli-elogia-de-gea-puo-giocare-fino-a-40-anni-spero-nella-fiorentina-le-parate-hanno-cancellato-le-perplessita/275121/

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