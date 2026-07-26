Repubblica: “Kean disposto ad ascoltare offerte: la Fiorentina lo cede solo per maxi cifra da 40 milioni”
Senza l'importo giusto, la trattativa per l'attaccante non decollerà
Vive una fase di stallo la situazione legata al futuro di Moise Kean. Il tema continua a tener banco nelle ultime ore di calciomercato, ma al momento non si registrano scatti decisivi. L'interesse del Como per il centravanti viola si è fermato ai primi sondaggi conoscitivi effettuati direttamente con l'entourage del giocatore. Dal club lombardo non sono però arrivate offerte ufficiali, né tantomeno si è aperta una trattativa diretta con la Fiorentina.
Il numero 20 della Fiorentina non chiude le porte ed è disposto ad ascoltare eventuali proposte formali. La stessa società viola non considera il giocatore del tutto incedibile, ma la linea della dirigenza rimane chiarissima: la Fiorentina valuterà una sua cessione soltanto a fronte di un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. Senza quell'importo, la trattativa per l'attaccante non decollerà. Lo riporta Repubblica.