Repubblica: "Intesa con il Burnley per Koleosho, affare in prestito con obbligo. Manca il sì del calciatore"

Paratici ha un progetto a medio lungo termine intrigante

Per Koleosho l’idea della società era quella di chiudere la trattativa prima dell’inizio del ritiro, anche per poter iniziare a far lavorare il tecnico fin dai primi giorni, con esterni veri e di ruolo, vitali per il suo 4-3-3. L’intesa con il Burnley è stata perfezionata nelle scorse ore, con un prestito che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni — facili da raggiungere — e con un esborso complessivo vicino ai dieci milioni di euro. Per il sì definitivo manca la volontà del giocatore e in tal senso la Fiorentina aspetta una risposta nelle prossime ore.

Convinta comunque di aver mosso le pedine giuste per convincere Koleosho ad accettare: Paratici sul piatto ha messo un progetto a medio lungo periodo intrigante, fatto di tanti giovani italiani e ha prospettato a Koleosho un ruolo importante nella squadra che sarà. La presenza di compagni di nazionale come Ndour — a cui Luca è molto legato — e Comuzzo potrebbe far pendere definitivamente l’ago della bilancia dalla parte dei viola. Lo scrive Repubblica.