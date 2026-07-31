Repubblica: "Il Real pensa al prestito di Mastantuono, Milan e Fiorentina osservano"
La formula resta il nodo principale della trattativa
Il futuro di Franco Mastantuono continua a essere uno dei temi più caldi del mercato dei giovani talenti. Il fantasista argentino, classe 2007, approdato al Real Madrid come uno dei prospetti più promettenti del panorama internazionale, è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui anche la Fiorentina.
Secondo quanto riferito da la Repubblica, il Real Madrid starebbe valutando l'ipotesi di cedere il giocatore in prestito per consentirgli di trovare maggiore continuità e minutaggio. A soli 18 anni, infatti, Mastantuono dovrà confrontarsi con una concorrenza di altissimo livello nella rosa guidata da Xabi Alonso.
L'idea dei Blancos sarebbe quella di un prestito secco, così da permettere al talento argentino di maturare senza rinunciare al controllo su uno dei gioielli più preziosi del proprio vivaio. Una formula che, però, non entusiasma i club interessati.
Tra questi c'è anche il Milan, che avrebbe proposto una soluzione simile a quella adottata dal Real Madrid con Nico Paz al Como, prevedendo un accordo che lasci maggiori margini di valorizzazione e una prospettiva futura sul calciatore.
Anche la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi della vicenda e resta alla finestra, pronta a valutare eventuali opportunità qualora si aprissero spiragli per una formula più vantaggiosa.