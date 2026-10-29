Repubblica: "Il futuro della panchina di Vanoli passa dalle prossime due partite. Fiorentina chiamata al riscatto"

Il futuro della panchina di Paolo Vanoli passa dalle prossime due partite della Fiorentina, Atalanta e Sassuolo. Paratici prima della gara contro l'Inter, aveva rinnovato la fiducia al mister, parlando di calendario difficile.

Il futuro della panchina di Paolo Vanoli passa dalle prossime due partite della Fiorentina: Atalanta e Sassuolo. Paratici prima della gara contro l'Inter, aveva rinnovato la fiducia al mister, parlando di calendario difficile. Analizzando le ultime sfide: Como e Inter, non potevano essere considerate delle passeggiate, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso il tecnico gigliato è chiamato al riscatto, contro due squadre alla portata. La Società pretende una svolta nei punti per risalire la classifica, anche se il gruppo è giovane, ma dotato di ottime qualità tecniche.

Contro l'Atalanta, la Fiorentina cerca di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe in campionato che dura dall'aprile scorso, quando la viola vinse proprio contro la Lazio di Maurizio Sarri, che oggi siede sulla panchina orobica. Anche i tifosi nerazzurri hanno chiesto grinta e responsabilità, esponendo uno striscione fuori da Zingonia. Lo scrive la Repubblica Firenze.