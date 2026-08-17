Repubblica: "Gudmundsson può restare, anche Brescianini ha convinto Grosso nelle ultime settimane"

Entrambi possono restare a Firenze

Fortini non ha invece nessuna intenzione di allungare il contratto con i viola ma che continua a non avere estimatori, nonostante l’agente abbia offerto il giocatore a diverse squadre. Per l'esterno Paratici chiede dieci milioni. In difesa poi può uscire Pongracic, mentre a centrocampo il sacrificabile è Fabbian, con Brescianini che ha convinto Grosso e anche la società nelle ultime settimane, destinato a restare, un po’ come Gudmundsson. Lo scrive Repubblica.