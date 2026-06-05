Repubblica: "Grosso firmerà con la Fiorentina un biennale fino al 2028 con opzione a 1,2 milioni"

Adesso Paratici potrà lavorare su acquisti e cessioni

In attesa dell'ufficialità, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nelle prossime ore il tecnico firmerà un biennale fino al 2028 con opzione al 2029 a 1,2 milioni a stagione: la mossa decisiva per iniziare la programmazione del mercato estivo. Adesso Paratici, che ha scelto un allenatore di sua conoscenza dopo aver scartato le alternative italiane e internazionali, potrà lavorare tra cessioni e acquisti.

Fabio Grosso è stato scelto per il suo calcio offensivo, per la capacità di lavorare con i giovani e per un modulo, il 4-3-3, ritenuto moderno e in linea con un calcio propositivo. Per lui è un salto di qualità della sua carriera, dopo l'unica esperienza in una big, non proprio positiva, qualche anno fa al Lione. Lo riporta Repubblica.