Repubblica, Gonzalez brilla con l’Argentina: Italiano potrebbe utilizzarlo come falso nueve

Nei giorni del caso rinnovo di Vlahovic la scena in campo l’ha rubata Nicolas Gonzalez protagonista con l’Argentina di un’ottima prestazione contro l’Uruguay: velocità, dribbling, veli che diventano assist meravigliosi e buona condizione fisica hanno lanciato l’esterno viola in un tridente con Messi e Lautaro Martinez. Italiano spera di poter ritrovare quel talento vostro a sprazzi all’inizio di questa stagione. Alla ripresa ci sarà bisogno delle sue giocate della sua capacità di andare nell’uno contro uno e saltare l’uomo per alzare i giri del motore della Fiorentina. Anche perchè se il caso Vlahovic volgesse al peggio, la soluzione Nicolas Gonzalez falso nuove potrebbe essere necessità più che virtù. Lo scrive Repubblica.

