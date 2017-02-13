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Repubblica: il futuro è della BBC. Non è la difesa della Juve...

La Repubblica oggi in edicola pone l'accento sul fatto che la Fiorentina sta poggiando le basi per una nuova idea di squadra. La volontà è quella di andare avanti con un gruppo di giovani di talento e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2017 11:32
Repubblica: il futuro è della BBC. Non è la difesa della Juve... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Bernardeschi
Chiesa
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La Repubblica oggi in edicola pone l'accento sul fatto che la Fiorentina sta poggiando le basi per una nuova idea di squadra. La volontà è quella di andare avanti con un gruppo di giovani di talento e potenziale, meglio se italiani. Sotto questo profilo, allora, i pilastri possono essere rappresentati dalla BBC. No, quella della Juve (Bonucci, Barzagli, Chiellini) non c'entra. Si tratta di Bernardeschi, Babacar e Chiesa: il futuro, scrive il giornale, è tutto loro.

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