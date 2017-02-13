Repubblica: il futuro è della BBC. Non è la difesa della Juve...

La Repubblica oggi in edicola pone l'accento sul fatto che la Fiorentina sta poggiando le basi per una nuova idea di squadra. La volontà è quella di andare avanti con un gruppo di giovani di talento e...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2017 11:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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