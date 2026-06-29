Repubblica: "Fiorentina, per Koleosho c'è l'intesa col Burnley: prestito con obbligo, si attende il sì"
La decisione di Koleosho dovrebbe arrivare a breve.
Con l'apertura ufficiale del calciomercato, la Fiorentina è pronta a concentrare i propri sforzi sugli esterni offensivi, ritenuti la priorità in vista del ritiro che prenderà il via il 10 luglio. Secondo La Repubblica, Fabio Paratici contava di chiudere almeno un'operazione già la scorsa settimana, in particolare quella che riguarda Luca Koleosho.
L'accordo con il Burnley sarebbe già stato definito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, per un'operazione dal valore complessivo di circa dieci milioni di euro. A rallentare la chiusura dell'affare resta però il via libera del giocatore, atteso nelle prossime ore e considerato decisivo per il buon esito della trattativa. Secondo quanto riferito da La Repubblica, la decisione di Koleosho dovrebbe arrivare a breve.