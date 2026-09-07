Repubblica: "Fiorentina, sembra una maledizione! Obiettivi? Nella testa di tutti c'è l'Europa"

Tre settimane per cambiare il destino della Fiorentina

Stavolta Fabio Paratici dovrà fare molta attenzione nella scelta del nuovo tecnico che prenderà il posto di Grosso. La Fiorentina non può permettersi un altro errore. Nessuno ha mai parlato di obbiettivi, ma con l’investimento sul mercato è chiaro che nella testa di tutti ci sia l’Europa.

Obiettivo ancora possibile, a patto che la squadra sterzi improvvisamente in campionato, a cominciare dalla partita contro il Venezia, venerdì sera. Sarà quello il primo test per misurare la squadra dopo lo scossone tecnico di queste ore. E poi ci sarà la Coppa Italia, altro snodo fondamentale della stagione viola. Una delle possibili strade per l’Europa, oltre che una possibilità concreta di vincere un trofeo. E poi il Napoli prima della sosta.

Sarà quello il momento per fare un bilancio e rimodulare tutto. Tre settimane per cambiare il destino della Fiorentina. Intanto si cambia l’allenatore. Un’altra volta. Sembra una maledizione, ma è solo la Fiorentina. Una squadra piena di talenti che adesso dovranno dimostrare di potersela cavare anche da soli. Almeno fino a quando non ci sarà un uomo nuovo al comando. Lo riporta Repubblica.