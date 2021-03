Una domenica da dentro o fuori. Quella della Fiorentina, che dopo due sconfitte consecutive e arriva entrambe nel finale quando la squadra credeva di aver strappato almeno un punto ciascuna, si ritrova a dover affrontare il Parma in un autentico scontro salvezza. in certi casi sarebbe meglio non guardare la classifica: i viola sono in quintultima posizione. La squadra di Prandelli può ancora fare un balzo per allontanarsi da quelle acque torbide che nascondono insidie e tormenti. Lo riporta Repubblica.

