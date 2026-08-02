Repubblica: "Filtra ottimismo per il sì di Mastantuono alla Fiorentina, il Real vuole tenerlo in Europa"

Solo dopo il via libera del giocatore, il club può valutare la formula dell'operazione, che potrebbe andare oltre il prestito secco

La Fiorentina continua ad attendere Franco Mastantuono. La decisione del talento argentino è attesa a breve e dalle parti del Viola Park filtra un cauto ottimismo sulla possibilità che il classe 2007 possa accettare la destinazione viola. Il giocatore gradirebbe anche un ritorno in prestito al River Plate, ma il Real Madrid preferirebbe lasciarlo crescere in un campionato europeo più competitivo. In questo scenario potrebbe risultare decisivo il rapporto tra Fabio Paratici e la dirigenza dei Blancos.



La Fiorentina resta così alla finestra. Soltanto dopo il via libera del giocatore il club potrà valutare i margini per impostare l'operazione, che potrebbe anche andare oltre il semplice prestito secco. Tutto, però, dipende dalla risposta definitiva di Mastantuono. Lo scrive Repubblica.