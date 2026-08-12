Repubblica: "Fabbian proposto al Sassuolo. Bologna? La trattativa per ora non è al decollo"

L'opzione in prestito si potrebbe prendere in considerazione più avanti

Nei giorni di trattative con la Fiorentina, poi, è spuntato fuori il nome di Giovanni Fabbian. L’ex rossoblù, appena riscattato dai viola, è stato proposto pure al Sassuolo e la trattativa per riportarlo a Bologna non è oggi al decollo. Ma l’opzione, sempre in prestito, si potrebbe prendere in considerazione più avanti. Lo scrive Repubblica.