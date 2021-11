Repubblica, emergenza in difesa, Venuti, Pulgar o Amrabat. Chi affiancherà Igor?

La Repubblica oggi in edicola parla del problema che ha la Fiorentina contro il Milan in difesa. Anche Nastasic è ko per infortunio. Sicuro di un posto è Igor, al suo fianco potrebbe adattare Venuti. Oppure Amrabat e forse Pulgar. Entrambi in passato hanno ricoperto quel ruolo come difensore centrale prima di spostare il proprio raggio d’azione.

