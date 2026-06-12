Repubblica: "Dodò ha fatto capire ad amici e tifosi che la sua avventura alla Fiorentina è finita"

Il Mondiale negli Usa, per il brasiliano, rappresenta una grande occasione mancata

Un’estate senza sorriso. Un po’ per il Mondiale con il Brasile svanito, obiettivo a lungo sognato, un po’ soprattutto per il futuro, con la voglia di cambiare area e, dopo quattro anni, salutare la Fiorentina e Firenze. Non sono giorni facili quelli che sta vivendo Dodo, scrive oggi la Repubblica: da un lato, la kermesse mondiale iniziata ieri è una ferita ancora aperta. Pur consapevole di una stagione non all’altezza e di un rendimento al di sotto delle aspettative, la convocazione con la Seleçao era per il terzino uno dei grandi obiettivi della carriera.

A 27 anni qualsiasi discorso è rimandato alla prossima edizione del 2030, quando Dodo avrà 31 anni, forse troppo tardi. Il Mondiale negli Usa rappresenterà quindi per sempre una grande occasione mancata. Dall’altro a pesare sul brasiliano c’è anche l’incertezza per quello che verrà. Agli amici e ai tifosi incontrati per strada in questi giorni, con la sua consueta trasparenza, Dodo ha fatto capire che l’avventura alla Fiorentina è finita. Per mancanza di motivazione e per un ciclo concluso. Lo riporta Repubblica.