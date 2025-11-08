8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica demolisce Piccoli: “Che collezione di roncolate! Avrebbe fatto gol forse anche El Tanque Silva”

Rassegna Stampa

Repubblica demolisce Piccoli: “Che collezione di roncolate! Avrebbe fatto gol forse anche El Tanque Silva”

Redazione

8 Novembre · 09:44

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 09:44

TAG:

FiorentinapiccoliTanque

Condividi:

di

Ha sbagliato contro il Mainz un gol a 4 metri dalla porta

A qualcosa bisogna pur aggrapparsi, in momenti così difficili, e quel gol vecchio quasi un quarto di secolo è il miglior auspicio per la difficile missione di Vanoli: rimettere in piedi una squadra in ginocchio. E rimetterla in piedi potrebbe non essere solo una metafora perché l’impressone è che la preparazione atletica di quest’anno sia stata più da Coppa Cobram che da campionato e coppa.

La partita di Magonza non è stata tutta da buttare, ma gli errori che hanno deciso il match sono troppo simili ai precedenti, ma se non fosse stato per alcuni sbagli incredibili sotto porta, almeno tre, sarebbe finita in un altro modo. Inutile personalizzare, i problemi sono collettivi, però i difensori continuano a commettere svarioni grossolani e Piccoli ha ormai una corposa collezione di roncolate sotto porta. Il gol sbagliato nel primo tempo a 4 metri dalla porta forse l’avrebbe fatto anche Santiago Silva, dimenticato Tanque, che non rese nulla ma nemmeno costò 27 milioni. Lo riporta La Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio