30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

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Repubblica: “De Zerbi, Sarri o Grosso? Paratici tiene la barra dritta sulla stagione attuale”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Repubblica: “De Zerbi, Sarri o Grosso? Paratici tiene la barra dritta sulla stagione attuale”

Redazione

30 Marzo · 08:53

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 08:53

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Il feeling tra Paratici e Vanoli è scattato subito

Con Vanoli poi il feeling è scattato subito: con la frase che dava al tecnico il ruolo di “Re Leone” dello spogliatoio, Paratici ha stoppato qualsiasi voce di esonero, dando forza al progetto intorno al mister e, anche in questi giorni, di fronte a qualsiasi ipotesi futura – De Zerbi, Sarri, Grosso – ha tenuto la barra dritta intorno alla stagione che deve ancora essere completata. Il tutto ha portato alla svolta delle ultime settimane, con una media punti cresciuta, prestazioni all’altezza e un +2 sulla terzultima che è un piccolo vantaggio da difendere nelle ultime otto giornate di campionato. Lo riporta Repubblica.

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