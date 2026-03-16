16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

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Repubblica: “Cremonese-Fiorentina: scontro diretto che può decidere la stagione dei viola”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Repubblica: “Cremonese-Fiorentina: scontro diretto che può decidere la stagione dei viola”

Redazione

16 Marzo · 10:44

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 10:44

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Secondo La Repubblica, la sfida contro la Cremonese rappresenta per la Fiorentina una partita che può valere l’intera stagione: uno scontro diretto destinato a influenzare il futuro dei viola.

Una vittoria significherebbe respirare finalmente, portandosi a quattro punti dalla zona retrocessione e conquistando, per la prima volta in stagione, un vantaggio sulla terzultima. Inoltre, il successo permetterebbe di affrontare l’impegno di giovedì in Polonia con maggiore serenità.

Al contrario, una sconfitta sarebbe un duro colpo, riportando la Fiorentina in zona retrocessione dopo appena una giornata e aggravando una crisi destinata a riverberarsi anche sulla tensione dei tifosi. La piazza ha chiaro che la stagione è difficile, ma respinge con decisione l’idea della serie B nell’anno del centenario.

Infine c’è la possibilità del pareggio, che lascerebbe tutto invariato, con il solo beneficio di guadagnare un punto sul Lecce, sconfitto sabato dal Napoli. Nella logica dei “piccoli passi” indicata dalla società, l’obiettivo potrebbe essere semplicemente quello di non perdere.

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