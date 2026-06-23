Repubblica: “Comuzzo verrà valutato nel ritiro: conferma oppure cessione in prestito ad agosto”

Comuzzo e la prima parte di ritiro nella quale dovrà valutarsi la conferma

L'appendice di stagione in Nazionale, promosso con Baldini e tutto il gruppo dell'Under 21, ha regalato a Pietro Comuzzo un piccolo sorriso finale dopo un anno calcisticamente negativo – fatto di infortuni, tanti errori e un rendimento insufficiente per diverse partite. La Fiorentina considera il difensore un patrimonio ma intende vederci chiaro, evitando che la stagione 2026-2027 possa essere un ulteriore freno alla sua ascesa tecnica.



Per questo non si esclude una partenza in prestito, per valutarne la crescita in un contesto diverso, più tranquillo e con meno pressioni. Il calciatore avrà la prima parte di ritiro per dimostrare che il vento è cambiato e guadagnarsi la riconferma, cosa che anche Pietro in prima persona spera. Se invece i primi allenamenti e i primi test non dovessero dare svolte significative, si aprirà alla cessione in prestito nel mese di agosto. Lo scrive Repubblica.