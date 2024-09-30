Repubblica: “Commisso, in programma un altro incontro sullo stadio. Dopo la partita contro il Milan ritorna negli USA”
Settimana densa di appuntamenti per il presidente della Fiorentina, poi il rientro negli USA
Non poteva mancare, insieme agli oltre 4.500 tifosi arrivati in scooter da Firenze, l'apporto di Rocco Commisso. Il patron viola era infatti presente ieri al Castellani di Empoli per seguire da vicino la formazione di Palladino, prima di cominciare una settimana densa di appuntamenti e propedeutica al ritorno in America.
Come scrive oggi, il patron vivrà gli ultimi giorni di impegni e appuntamenti: fra questi anche un probabile nuovo incontro con la sindaca Funaro, per tornare a discutere della ristrutturazione del Franchi. Il ritorno negli States dovrebbe avvenire dopo la partita contro il Milan del prossimo weekend. Lo scrive Repubblica.
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