Repubblica: "Commisso in persona ha deciso l'esonero di Grosso. Paratici non è riuscito ad evitarlo"

Più di tutto, nella scelta di Commisso, ha pesato l’incertezza in cui si è mosso in queste settimane Grosso

La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. La decisione è arrivata improvvisa, ieri sera. La società dopo la sconfitta contro il Torino, la terza su tre partite di campionato, ha deciso di non concedere altro tempo al tecnico. Del resto il progetto è importante e ambizioso e dopo aver speso oltre cento milioni sul mercato Commisso si aspettava di più. Nemmeno Paratici è riuscito ad evitare l’esonero. Grosso, ormai, era rimasto da solo. La città lo aveva scaricato sabato sera, dopo l’ennesima figuraccia. A Pioli era stato concesso più tempo, a Grosso no. Toccherà ancora una volta a Paratici trovare una soluzione. Era stato lui ad affidare a Grosso un progetto forse più grande di lui. Troppo impegnativo per un tecnico con così poca esperienza. Evidentemente sia il ds che Grosso hanno sbagliato valutazione. Dopo appena tre partite di campionato la Fiorentina è di nuovo sull’orlo del burrone, come un anno fa. Anzi, peggio,

Serviva un cambio di direzione, e serviva subito. Si pensava che la società avrebbe atteso la sosta, e che le prossime tre partite, Venezia e Napoli in campionato, e Pisa in Coppa Italia, sarebbero state il crocevia del destino di Grosso. Invece Commisso ha deciso di chiudere prima questo capitolo. Dopo aver assistito alla sconfitta contro il Torino il presidente ha preso in mano la situazione e ha deciso di cambiare. La Fiorentina vista finora è un’ipotesi di squadra. Non ha un gioco, non ha un’identità, non ha niente che faccia pensare a una svolta. E, soprattutto, ha dimostrato di avere un tecnico perso dentro convinzioni poco efficaci.

Dalla Roma al Torino si è visto solo una squadra confusa, giocatori slegati e senza un’idea precisa di cosa fare in campo. Moduli cambiati nel disperato tentativo di trovare una via d’uscita, e forse giocatori lasciati andare con un po’ troppa leggerezza. Diciamo che il clima dentro la Fiorentina non è stato bello in queste settimane, e l’assenza di veri leader, a parte De Gea, dentro lo spogliatoio ha complicato le cose. Ma più di tutto, nella scelta di Commisso, ha pesato l’incertezza in cui si è mosso in queste settimane Grosso. Ha lavorato giorno e notte sulla squadra, molti dei nuovi li ha avuti all’inizio del ritiro, eppure non è riuscito a spiegare il suo calcio. Di sicuro non deve essere stata una decisione facile né per Commisso, tantomeno per Paratici, che con l’ormai ex tecnico viola aveva un rapporto umano fortissimo. Così la Fiorentina ricomincia di nuovo e nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo tecnico, quello che dovrà provare a tirare fuori la Fiorentina da questa situazione. Lo riporta Repubblica.