18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Commisso era ricoverato in una clinica da novembre per l’aggravarsi della malattia”

Rocco Commisso (presidente ACF Fiorentina)

News

Repubblica: “Commisso era ricoverato in una clinica da novembre per l’aggravarsi della malattia”

Redazione

18 Gennaio · 11:55

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 11:58

TAG:

ACF FiorentinaCommisso

Condividi:

di

La villa al numero 7 di Alford Drive a Saddle River, New Jersey, è immersa in un silenzio che non ha nulla di improvviso. È un silenzio sedimentato, racchiuso dentro la proprietà fatta di alberi secolari e recinzioni in pietra che nascondono l’interno. Rocco Commisso se n’è andato a 76 anni con la discrezione dei patriarchi che sopravvivono a sé stessi. Il presidente della Fiorentina è morto venerdì pomeriggio intorno alle quattro, nella suite di un ospedale privato dove era ricoverato da novembre per l’aggravarsi della malattia. La ricchezza, le battaglie pubbliche, l’orgoglio dell’emigrato arrivato, tutto resta fuori dal cancello.

Commisso, dice chi lo conosce e ha saputo della morte da una delle sorelle del presidente, ha sempre creduto fino in fondo nel controllo di tutto, ma si è dovuto arrendere all’unica cosa che non si controlla: la fine. Però avrebbe fatto in tempo a pensare a tutto il resto, incluso il futuro della Fiorentina. Commisso ha respinto in passato le offerte per cedere la società, ma con l’aggravarsi della malattia ha accelerato i negoziati perché si trovasse un accordo con il Comune di Firenze per far parte del progetto dello stadio, e inserirlo come patrimonio per aumentare il valore e l’eventuale appeal sul mercato. Questo non significa che il club sia in vendita. Lo scrive La Repubblica

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio