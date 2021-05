Repubblica, Commisso vuole un allenatore vincente: Gattuso il primo nome ma non è l’unico

Ripartire da un tecnico “vincente” per dirla con le parole di Commisso. Un profilo che piace è quello di Gattuso, che però si sta giocando l’accesso alla prossima Champions e al momento è concentrato solamente su quell’obiettivo. Non solo. Al termine della stagione non è escluso che De Laurentiis, raggiunto il traguardo, non possa provare a trovare un accordo con il suo allenatore. Per questo Gattuso è un nome ma non è l’unico nella testa della dirigenza viola. Lo scrive Repubblica.

